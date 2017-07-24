Молодёжная сборная России по гандболу сыграет с Хорватией в 1/8 финала ЧМ U21

Мужская молодёжная сборная России в пятом заключительном матче группового этапа чемпионата мира (U21), который проходит в Алжире, разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 45:9 (23:6). Ранее на турнире сборная России проиграла командам Македонии и Испании, обыграла бразильцев и сыграла вничью со сборной Туниса.

Победа в 5-м туре не гарантировала россиянам выход в плей-офф, судьба команды решалась в последнем матче группы С, в котором встречались сборные Македонии и Бразилии. В случае ничейного результата по дополнительным показателям россияне остались бы за чертой 16 сильнейших. Но македонцы выиграли у бразильцев со счётом 28:23. После этого стало понятно, что российские гандболисты, заняв четвёртое место в группе С, в 1/8 финала сыграют с лидером группы D — командой Хорватии. Матч состоится 26 июля в 22:45 по московскому времени.