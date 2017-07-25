Несколько тысяч человек принимают участие в праздновании 25-летия со дня открытия летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Во вторник, 25 июля, король Испании Филипп VI встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

«Олимпиада в Барселоне, без сомнений, стала потрясающей комбинацией событий, которые занимают особое место в памяти нашей страны как драгоценная веха нашей новейшей истории. Ни одно из них не было результатом импровизации или стечения обстоятельств. Это стало доказательством прогресса общества. Также они стали плодом превосходства духа и большой кропотливой работы, позволившей навсегда изменить Барселону. Многими достижениями Игр жители Барселоны пользуются до сих пор», — приводит слова главы Испании Ariund the Rings.