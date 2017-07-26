Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира по плаванию, лидер профессиональной команды Efimova Team Юлия Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, которая состоится на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) 26 июля.



«Такое решение принял личный тренер Юлии, главный тренер Efimova Team Андрей Ефимов. Вопрос обсуждался с главным тренером сборной России Сергеем Колмогоровым», — сообщает страница Efimova Team в «Фейсбуке».

В эстафете выступят Климент Колесников, Всеволод Занько, Светлана Чимрова и Виктория Андреева.