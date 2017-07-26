Российские шпажистки проиграли в четвертьфинале чемпионата мира

Женская сборная России по фехтованию на шпагах не смогла пробиться в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира, который проходит в Лейпциге (Германия). В четвертьфинале Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова и Татьяна Гудкова (запасная — Дарья Мартынюк) уступили команде Польши со счётом 41:45.

В турнире за пятое-восьмое места россиянки поспорят с командой Германии.

Ранее в полуфинал командных соревнований пробились российские рапиристы. Чемпионат мира по фехтованию в Лейпциге завершится 26 июля.