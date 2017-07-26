Российские рапиристы уступили американцам в полуфинале ЧМ в Германии

Мужская сборная России по фехтованию на рапирах не смогла пробиться в финал чемпионата мира, который проходит в Лейпциге (Германия). Тимур Сафин, Тимур Арсланов и Дмитрий Ригин потерпели поражение от американцев со счётом 29:45. В финале соревнований сборная США встретится с командой Италии. Россияне за бронзу поспорят с французами.

Ранее российские шпажистки не смогли выйти в полуфинал командных соревнований, уступив команде Польши со счётом 41:45.

Чемпионат мира по фехтованию в Лейпциге завершится 26 июля.