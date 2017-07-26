Российские шпажистки — восьмые в командном турнире на ЧМ в Лейпциге

Женская сборная России по фехтованию на шпагах в командном турнире чемпионата мира в Лейпциге (Германия) заняла восьмое место. В первом раунде утешительного турнира за пятое-восьмое места россиянки уступили представительницам Германии со счётом 34:40, а в противостоянии за седьмую позицию оказались слабее американок — 38:45. В составе сборной России в этой дисциплине выступали Татьяна Гудкова, Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова и Дарья Мартынюк.

В четвертьфинале россиянки проиграли фехтовальщицам из Польши.