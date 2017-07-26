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Российские рапиристы проиграли французам в матче за бронзу командного турнира ЧМ

26 июля 2017, среда. 19:29. Другие

Мужская сборная России по фехтованию на рапирах в противостоянии за третье место в командном турнире на чемпионате мира в Лейпциге (Германия) уступила соперникам из Франции со счётом 37:45. За сборную России в этой дисциплине выступали Дмитрий Жеребченко, Тимур Арсланов, Тимур Сафин и Дмитрий Ригин.

Напомним, что россияне сначала разгромили венгров, затем одолели японцев, а в полуфинале уступили команде США — 29:45.

Дмитрий Жеребченко на этом турнире завоевал золотую медаль в личном турнире рапиристов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дмитрий Ригин Тимур Сафин
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