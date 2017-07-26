Эстонские шпажистки и итальянские рапиристы выиграли ЧМ по фехтованию

В Лейпциге завершился чемпионат мира по фехтованию. В командных соревнованиях шпажисток победила сборная Эстонии, одолевшая в финале китаянок. Бронза у сборной Польши, а россиянки Татьяна Гудкова, Дарья Мартынюк, Татьяна Андрюшина и Виолетта Колобова расположились на восьмой позиции.

В финале мужских соревнований рапиристов золотые медали завоевали итальянцы, победившие в финале американцев. В матче за бронзовые награды россияне уступили французам.

Фехтование. Чемпионат мира. Лейпциг, Германия

Мужчины. Рапира. Командные соревнования

1. Италия.

2. США.

3. Франция.

4. Россия (Дмитрий Жеребченко, Тимур Арсланов, Тимур Сафин, Дмитрий Ригин).

Женщины. Шпага. Командные соревнования

1. Эстония.

2. Китай.

3. Польша…

8. Россия (Татьяна Гудкова, Дарья Мартынюк, Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова).