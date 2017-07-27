Россиянки вышли в финал чемпионата мира в кролевой эстафете 4х200 м

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Женская сборная России в составе Дарьи Устиновой, Виктории Андреевой, Анастасии Гуженковой и Арины Опёнышевой пробилась в финал соревнований в эстафете 4х200 м вольным стилем. В квалификации россиянки продемонстрировали шестой результат — 7.55,67.

Первое место в отборочном заплыве заняла сборная Китая (7.51,75).

Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля. Сборная России занимает второе место в медальном зачёте.