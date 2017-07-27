Ефимова вышла в финал дистанции 200 м брассом с первым временем

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Трёхкратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова с первым результатом вышла в финал в плавании на 200 метров брассом (2.21,49). Ставшую второй американку Бетани Галат россиянка опередила на 0,37 секунды. Американка Лилли Кинг квалифицировалась в финал с восьмым временем, отстав от россиянки на 2,32 секунды.

Финальный заплыв на дистанции 200 метров брассом среди женщин состоится 28 июля.