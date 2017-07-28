Гандболисты РФ не смогли выйти в полуфинал ЧМ U21, уступив датчанам

Мужская сборная России по гандболу не смогла выйти в полуфинал на проходящем в Алжире молодёжном чемпионате мира U21. В четвертьфинале российские гандболисты уступили сборной Дании со счётом 31:38 (12:15). В составе сборной России 7 мячей забил Тимофей Масленников, 6 раз отличился Дмитрий Санталов. По 4 мяча записали на свой счет Михаил Виноградов, Руслан Дашко и Виктор Фурцев.

Начиная с 29 июля, российским гандболистам предстоят матчи за пятое место на турнире. Напомним, что в восьмерку сильнейших ЧМ U21 россияне попали впервые за 16 лет.