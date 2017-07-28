Ласицкене победила на чемпионате России по лёгкой атлетике в прыжках в высоту

В Жуковском продолжается чемпионат России по лёгкой атлетике. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене завоевала золото с результатом 1,96 метра. Второе место заняла Светлана Школина (1,94). Тройку призёров замкнула Ирина Гордеева (1,92).

Ангелина Краснова победила в прыжках с шестом (4,60). Второй стала Ольга Муллина (4,55), третьей — Полина Кнороз (4,45).

В метании молота чемпионкой России стала Елизавета Царёва (70,30). Второе место заняла Софья Палкина (68,42), третье — Наталья Поспелова (65,81).