Островский: появление в воротах Швейцарии форварда удивило

Вратарь сборной России по пляжному футболу Иван Островский поделился впечатлениями от победы над греками со счётом 9:0 в матче этапа Евролиги в Москве.



«Не ожидали, что матч сложится так легко. Настраивались очень серьёзно, учитывая наше турнирное положение, которое обязывает в каждом матче побеждать. Тем более греки здорово сыграли на этапе в Португалии, зацепились с украинцами и поляками, хотя и не смогли набрать очки. Никаких шапкозакидательских настроений не было.



Во втором матче белорусы обыграли швейцарцев, поэтому завтрашний матч будет ещё принципиальнее. Что касается Ноэля Отта в воротах, то такой слух ходил ещё до турнира, но, честно говоря, воспринимал как шутку. Конечно, удивление решение тренера швейцарцев вызвало. Я думаю, при определённых раскладах он может сыграть в воротах и с нами, но, скорее всего, в воротах будет играть вратарь», — приводит слова Островского Beachsoccerrussia.ru.