Тарасевич вышел в полуфинал ЧМ на дистанции 50 м на спине

Россиянин Григорий Тарасевич вышел в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 50 метров на спине с восьмым временем (24,88). Климент Колесников завершил борьбу, показав 17-й результат (25,23). Выиграл квалификацию японец Дзуни Кога (24,54).

В плавании на 50 метров вольным стилем россиянка Розалия Насретдинова не пробилась в полуфинал, став 20-й (25,23). Лучший результат в предварительной сессии продемонстрировала шведка Сара Сьострем (24,08).

Полуфиналы в этих видах программы состоятся сегодня, 29 июля.