Устинова стала седьмой на ЧМ на дистанции 200 м на спине

Российская пловчиха Дарья Устинова финишировала седьмой в финальном заплыве на 200 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Победу одержала австралийка Эмили Сибом. Серебряным призёром стала Катинка Хоссу из Венгрии. Бронзу завоевала американка Кэтлин Бэйкер.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Плавание. Женщины. Спина. 200 метров

1. Эмили Сибом (Австралия) – 2.05,68.

2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.05,85.

3. Кэтлин Бэйкер (США) – 2.06,48…

7. Дарья Устинова (Россия) – 2.07,35.