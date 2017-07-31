Кубацки выиграл этап Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, Корнилов — 29-й

Поляк Давид Кубацки победил на втором этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который состоялся в Хинтерцартене (Германия). Вторым стал немец Штефан Лейе. Третье место занял ещё один польский спортсмен Петр Жила. Лучший из россиян Денис Корнилов занял 29-е место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при. Второй этап. Хинтерцартен, Германия

Мужчины. К-95

1. Давид Кубацки (Польша) – 283,3.

2. Штефан Лейе (Германия) – 271,4.

3. Петр Жила (Польша) – 269,8…

29. Денис Корнилов (Россия) – 237,8…

31. Михаил Назаров (Россия) – 117,7…

34. Роман Трофимов (Россия) – 117,3.