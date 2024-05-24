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Гандболистки ЦСКА второй раз завоевали титул чемпионок страны

Гандболистки ЦСКА второй раз завоевали титул чемпионок страны
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Сегодня, 24 мая, завершился матч финала чемпионата России по гандболу среди женских команд. На площадке встретились московский ЦСКА и ростовский «Ростов-Дон». Со счётом 33:31 в дополнительное время победу одержала московская команда.

Основное время завершилось со счётом 25:25. ЦСКА по итогу второго матча выиграл серию до двух побед со счётом 2-0. В первом матче гандболистки ЦСКА также одержали победу в упорной борьбе со счётом 28:26. Ростовчанкам по ходу первого матча недолго удавалось сохранять преимущество.

Напомним, в этом году клуб второй раз стал чемпионом страны. Ранее, в сезоне-2021/2022 им удавалось забрать титул чемпионов страны, в сезоне-2022/2023 они забрали серебро.

Отметим, что мужской гандбольный ЦСКА в этом году также завоевал титул чемпионов страны, обыграв «Чеховских медведей».

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