Ша'Карри Ричардсон выиграла забег на 100 м на этапе Бриллиантовой лиги

Чемпионка мира американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон заняла первое место в забеге на 100 м в пятом этапе Бриллиантовой лиги в Юждине (США), опередив Жюльен Альфред и Дину Эшер-Смит.

Результат Ричардсон — 10,83, Жюльен Альфред, которая заняла второе место на турнире в Соёдиненных Штатах, финишировала с результатом 10,93. Тройку лидеров замкнула Дина Эшер-Смит из Великобритании (10,98).

На чемпионате мира — 2023, который прошёл в Будапеште (Румыния), Ричардсон стала победительницей забега на 100 м с результатом 10,65. Ранее Ша'Карри Ричардсон рассказала, как идёт подготовка к первым для неё Олимпийским играм в Париже. Спортсменка выразила надежду, что внешние факторы не помешают ей на пути к Играм-2024. Спринтер пропустила Олимпийские игры 2021 года из-за положительного результата теста на употребление наркотиков.