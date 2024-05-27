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«Енисей-СТМ» на своём поле обыграл «ВВА-Подмосковье»

«Енисей-СТМ» на своём поле обыграл «ВВА-Подмосковье»
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В заключительном матче 13-го тура PARI Чемпионата России по регби «Енисей-СТМ» обыграл «ВВА-Подмосковье». Встреча завершилась победой красноярцев со счётом 55:5.

По итогам 12 проведённых матчей «Енисей-СТМ» c 54 набранными очками идёт на первом месте в турнирной таблице. В активе команды 11 побед.

«ВВА-Подмосковье» располагается на седьмой строчке.

Следующий матч красноярцы проведут 17 июня, в понедельник. В гостях они встретятся с командой «Металлург» (Новокузнецк).

Ранее в центральном матче 13-го тура PARI Чемпионата России по регби «Локомотив-Пенза» проиграл «Красному Яру».

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