«Енисей-СТМ» на своём поле обыграл «ВВА-Подмосковье»

В заключительном матче 13-го тура PARI Чемпионата России по регби «Енисей-СТМ» обыграл «ВВА-Подмосковье». Встреча завершилась победой красноярцев со счётом 55:5.

По итогам 12 проведённых матчей «Енисей-СТМ» c 54 набранными очками идёт на первом месте в турнирной таблице. В активе команды 11 побед.

«ВВА-Подмосковье» располагается на седьмой строчке.

Следующий матч красноярцы проведут 17 июня, в понедельник. В гостях они встретятся с командой «Металлург» (Новокузнецк).

Ранее в центральном матче 13-го тура PARI Чемпионата России по регби «Локомотив-Пенза» проиграл «Красному Яру».