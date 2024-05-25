Сестры Аверины рассказали, что им в шутку предлагали выступать в дуэте

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали, что отказались от предложения выступать в дуэте.

«Когда только дуэты и трио появились, нам в шутку предлагали попробовать, потому что мы в гала-шоу выступали вдвоём. Конечно, мы отказались, потому что мы ещё выступали поодиночке. К этим дисциплинам мы относимся очень хорошо, потому что художественная гимнастика развивается, благодаря этому в этот вид спорта приходит ещё больше людей. У них есть огромная возможность участвовать в соревнованиях, поэтому я только за. Если их разрешат, и, дай бог, за это можно будет получать спортивные разряды, то эти дисциплины дальше будут развиваться. Дай бог, чтобы эти виды развивались не только в России, но и в мире», — приводит слова Дины Авериной ТАСС.

«Благодаря тому, что Ирина Александровна Винер (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики) придумала эти дуэты и трио, у нас в России в два раза больше детей стали заниматься этим прекрасным видом спорта. Мы желаем им только дальше развиваться, успехов и удачи», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.

Сёстры Аверины объявили о завершении карьеры в феврале. 23 мая в рамках награждения лучших школьных, студенческих и физкультурно-спортивных клубов по художественной гимнастике по итогам учебного года состоялось чествование лучших дуэтов и трио в составе спортивных клубов.