Российская гандболистка Анна Вяхирева стала двукратной чемпионкой Норвегии

Российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за «Кристиансанд», стала двукратной чемпионкой Норвегии.

Во втором матче финальной серии женского чемпионата Норвегии «Кристиансанд» обыграл «Сторхамар» со счётом 32:27 (14:13) и в седьмой раз подряд стал чемпионом страны. Анна Вяхирева пятью заброшенными мячами помогла команде одержать победу во втором матче.

Ранее российская гандболистка тала двукратной обладательницей Кубка Норвегии. Она выступает за скандинавскую команду с июня 2022 года. В 2023 году россиянка впервые в карьере стала победительницей Лиги чемпионов.

29-летняя Анна Вяхирева – олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.