Тадей Погачар победил в общем зачёте «Джиро д’Италия» — 2024

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Словенский велогонщик Тадей Погачар победил в финальном этапе «Джиро д’Италия», который состоялся в воскресенье, 26 мая, в Риме (Италия).

«Мечта сбылась. Спасибо всем, кто сделал это возможным», — написал Погачар в социальных сетях.

Общее время «Джиро д’Италия» — 2024 (после 21 этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 79 часов 14 минут 3 секунды.

2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – отставание 9 минут 56 секунд.

3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – отставание 10 минут 24 секунды.

4. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – отставание 12 минут 7 секунд.

5. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) – отставание 12 минут 49 секунд.

Велогонка «Джиро д’Италия» в 2024 году прошла с 4 по 26 мая. Общая протяжённость маршрута составила 3400,8 километра.