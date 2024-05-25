Магнус Карлсен дал совет Гукешу Доммараджу перед его матчем за звание чемпиона мира

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен дал совет индийцу Гукешу Доммараджу, которому предстоит сыграть за мировую шахматную корону с Дин Лижэнем.

Напомним, матч за звание чемпиона мира пройдёт с 20 ноября по 15 декабря 2024 года.

«Единственная ошибка, которую я совершил в поединке с Анандом (в 2013 году), — это то, что я был немного напуган. У меня сложилось впечатление, что игроки, выступающие на чемпионате мира по шахматам, поднимают свою игру на такой уровень, на котором они ещё не были. Мой опыт пяти матчей за титул показывает, что, несмотря на то, что соперники готовятся к ним лучше, оказываясь под давлением, они совершают те же ошибки, что и всегда. Так что мой лучший совет — это не пугаться и не считать своего соперника кем-то, кем он не является», — приводит слова Карлсена The Indian Express.