В Москве состоится презентация спортивно-зрелищной программы ПМЭФ-2024

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В Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра Медиагруппы «Россия сегодня» состоится презентация спортивно-зрелищной программы ПМЭФ-2024.

Традиционно состоятся турниры с участием лидеров сборной России, спортивные мероприятия для участников Форума, обсуждение стратегических вопросов развития отрасли, презентации спортивных проектов, подписание соглашений и контрактов – всё это масштабно будет представлено на ПМЭФ-2024.

В пресс-конференции примут участие министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов, представитель Фонда Росконгресс.

Дата и время: 29 мая в 11:00.

Адрес: Зубовский бульвар, 4.

Аккредитация доступна на странице анонса: pressria.ru/20240529/.