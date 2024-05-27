В Москве состоится презентация спортивно-зрелищной программы ПМЭФ-2024

В Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра Медиагруппы «Россия сегодня» состоится презентация спортивно-зрелищной программы ПМЭФ-2024.
Традиционно состоятся турниры с участием лидеров сборной России, спортивные мероприятия для участников Форума, обсуждение стратегических вопросов развития отрасли, презентации спортивных проектов, подписание соглашений и контрактов – всё это масштабно будет представлено на ПМЭФ-2024.
В пресс-конференции примут участие министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов, представитель Фонда Росконгресс.
Дата и время: 29 мая в 11:00.
Адрес: Зубовский бульвар, 4.
Аккредитация доступна на странице анонса: pressria.ru/20240529/.