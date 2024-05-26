Кенийка Чебет установила мировой рекорд в беге на 10 000 м на этапе Бриллиантовой лиги

Кенийская бегунья Беатрис Чебет установила новый мировой рекорд на дистанции 10 000 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).

Она первой в мире выбежала 10 000 метров из 29 минут. Её результат — 28.54,14. Второе место на турнире в Соединённых Штатах заняла Гудаф Цегай из Эфиопии, преодолевшая дистанцию за 29.05,92, тройку сильнейших замкнула ещё одна представительница Кении Лилиан Ренгерук (29.26,89).

Прежний мировой рекорд принадлежал Летесенбет Гидей из Эфиопии и был установлен в 2021 году — 29.01,03.

24-летняя Беатрис Чебет — серебряный (2022) и бронзовый (2023) призёр чемпионатов мира в беге на 5000 метров. В 2023 году в финале Бриллиантовой лиги в Орегоне (США) она показала третий результат в истории бега на 5000 метров (14.05,92).