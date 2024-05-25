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Девушка снукериста Люка Бреселя оказалась замешана в торговле наркотиками

Девушка снукериста Люка Бреселя оказалась замешана в торговле наркотиками
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Стало известно, что девушка известного бельгийского снукериста Люка Бреселя, чемпиона мира 2023 года, Лаура Вановерберг оказалась замешана в торговле наркотиками.

Всё это случилось ещё летом — до знакомства с Бреселем. 25 июня 2022 года была задержана банда из четырёх человек, которая называла себя «C-Team», из-за несоответствующая поведения за рулём. У главаря банды в машине нашли 4,5 грамма наркотики, а при обыске дома обнаружили кастет, бейсбольную биту, дробовик и нож. Лаура в это время спала в этом же самом доме.

При этом Лаура полностью сотрудничала со следствием и не отрицает своей вины. Прокурор запросил для девушки Бреселя условного тюремного заключения сроком на 37 месяцев, а также штраф на сумму €60 тысяч.

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