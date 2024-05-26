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Ингебригтсен проиграл Керру в забеге на одну милю на этапе Бриллиантовой лиги

Ингебригтсен проиграл Керру в забеге на одну милю на этапе Бриллиантовой лиги
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен финишировал вторым в забеге на одну милю в пятом этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США), уступив легкоатлету из Великобритании Джошу Керру.

Результат Ингебригстена — 3.45,60. Джош Керр, занявший первое место на турнире в Соёдиненных Штатах, финишировал с результатом 3.45,34. Тройку сильнейших замкнул американец Яред Нагьюз (3.46,22).

Напомним, Якоб Ингебригтсен и Джош Керр находятся в конфликте, который начался во время чемпионата мира в Будапеште в августе. Тогда Ингебригтсен выиграл золото в беге на 5000 метров, а когда его спросили, не хочет ли он отомстить Джошу Керру, который победил его на дистанции 1500 метров, норвежец ответил, что не хочет, и назвал Керра «просто парнем рядом». Джош Керр посчитал такое обращение крайне неуважительным, после чего последовал ряд громких заявлений от обоих спортсменов.

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