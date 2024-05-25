Лидер общего зачёта Погачар выиграл предпоследний этап «Джиро д’Италия» — 2024

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Лидер общего зачёта словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар выиграл предпоследний, 20-й этап престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2024. Для него это шестая победа в рамках итальянского Гранд-тура-2024.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 20-й этап. Альпаго — Бассано-дель-Граппа, 184 км.

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 4 часа 58 минут 23 секунды.

2. Валентин Парет-Пентре (Франция, Decathlon — Ag2r La Mondiale) — отставание +2.07.

3. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – то же время.

4. Антонио Тибери (Италия, Bahrain Victorious) — то же время.

5. Эйнар Рубио ( Колумбия, Movistar Team) — то же время.

6. Джулио Перрицари (Италия, VF Group — Bardiani — CSF — Faizane) — то же время.

Генеральная классификация перед заключительным, 21-м этапом:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 76:22.13.

2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – отставание 9.56.

3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +10.24.

В воскресенье, 26 мая, состоится заключительный, 21-й этап «Джиро д’Италия» — 2024, который пройдёт в столице Италии Риме. Его протяжённость составит 121 км.

Велогонка «Джиро д’Италия» в 2024 году проходит с 4 по 26 мая. Всего запланирован 21 этап, а общая протяжённость маршрута составит 3400,8 километра.