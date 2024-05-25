Россияне выиграли три золота, серебро и бронзу в предпоследний день первенства Европы U23

Сегодня, 25 мая, состоялся предпоследний день соревнований первенства Европы U23 по вольной борьбе, которое с 20 по 26 мая проходит в Баку (Азербайджан). Российским спортсменам удалось выиграть три золотых медали, а также одну бронзу и серебро.
Результаты. Вольная борьба. Первенство Европы U23. 25 мая:
До 57 кг. 1. Артём Гобаев (Россия). 2. Мохамет Каравус (Турция).
3. Владислав Абрамов (Украина) и Лука Гвинджилия (Грузия).
До 65 кг. 1. Ибрагим Ибрагимов (Россия). 2. Хамзат Арсамерзуев (Франция).
3. Абдулла Топрак (Турция) и Сергей Чилчик (Молдавия).
До 70 кг. 1. Иналбек Шериев (Россия). 2. Канан Хейбатов (Азербайджан).
3. Давид Пацинашвили (Грузия) и Константин Кирилов (Молдавия).
До 79 кг. 1. Георгиос Кугиомцидис (Греция). 2. Али Цокаев (Азербайджан).
3. Арсен Балаян (Россия) и Радомир Стоянов (Болгария).
До 97 кг. 1. Раду Лефтер (Молдавия). 2. Сослан Джагаев (Россия).
3. Мераб Сулейманишвили (Грузия) и Рифат Гидак (Турция).
Завтра, 26 мая, россияне смогут побороться ещё за три золотые и две бронзовые медали.