«Я здесь не для того, чтобы исправлять ситуацию». Керр — о конфликте с Ингебригтсеном

В пятницу, 24 мая, легкоатлеты Якоб Ингебригтсен и Джош Керр встретились впервые после чемпионата мира в Будапеште на пресс-конференции перед субботними соревнованиями Бриллиантовой лиги.

«Я здесь не для того, чтобы исправлять ситуацию. Мы оба хотим быть лучшими в мире. Это не изменится, какие бы комментарии ни были сказаны, как бы СМИ ни перевирали и ни вырывали из контекста. Это станет причиной потрясающих гонок», — сказал Керр на пресс-конференции.

«Если вы сделаете шаг назад и посмотрите на картину в целом, то всё, что привлекает внимание и интерес к спорту, будет положительным», — сказал Ингебригтсен на пресс-конференции.

Конфликт между Якобом Ингебригтсеном и Джошем Керром начался во время чемпионата мира в Будапеште в августе. Тогда Ингебригтсен выиграл золото в беге на 5000 метров, а когда его спросили, не хочет ли он отомстить Джошу Керру, который победил его на дистанции 1500 метров, норвежец ответил, что не хочет, и назвал Керра «просто парнем рядом». Джош Керр посчитал такое обращение крайне неуважительным, после чего последовал ряд громких заявлений от обоих спортсменов.