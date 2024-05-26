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Спортсменка из России победила на соревнованиях по сёрфингу в Швейцарии

Спортсменка из России победила на соревнованиях по сёрфингу в Швейцарии
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16-летняя россиянка Аксинья Семёнова заняла первое место на соревнованиях по серфингу на искусственной волне Edelweiss Surf Tour 2024 в швейцарском городе Эбикон.

«Я очень горжусь своими победами, ведь в таких странах, как Швейцария и Германия, сёрфинг на искусственной волне появился гораздо раньше, чем в России, представители этих стран имеют огромный опыт. В нашей стране сёрфинг пока набирает популярность, но, уверена, у нас есть все шансы на успех. В России тоже есть очень сильные спортсмены, которые много времени уделяют подготовке к соревнованиям, технические возможности также развиваются, например, волна, на которой я занимаюсь, является одной из самых мощных в Европе, при этом это отечественная разработка резидентов Сколкова», — сказала Семёнова после своего выступления.

Аксинья Семёнова из команды Surf Brothers является членом Швейцарской ассоциации серфинга (Swiss Surfing Association) и уже принимала участие в чемпионате Edelweiss Surf Tour в 2023 году в статусе юниора. В прошлом году она также стала первой в своей категории, теперь Аксинья выступает наравне с опытными спортсменками в категории «женщины».

В январе 2024 года Семёнова была признана лучшей среди женщин на всероссийских соревнованиях по серфингу на искусственной волне, а в марте 2023 года она стала победителем первого этапа европейского турнира Rapid Surfing League в Германии.

На пьедестал также поднялись Мишель Анна Эрнст, Фабиана Кляйн и Ива Вайс, занявшие второе, третье и четвёртое места. Состязания имеют статус чемпионата Швейцарии и проводятся в третий раз.

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