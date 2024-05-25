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МФК «КПРФ» проиграл «Газпрому-Югра» в овертайме первого матча 1/2 финала Суперлиги

МФК «КПРФ» проиграл «Газпрому-Югра» в овертайме первого матча 1/2 финала Суперлиги
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Московский мини-футбольный клуб «КПРФ» потерпел поражение в первом матче полуфинальной серии плей-офф мужской Суперлиги, уступив на выезде команде «Газпром-Югра» (Югорск) в дополнительное время — 2:3 (д.в.).

В основное время матч закончился со счётом 1:1. В овертайме на два гола хозяев гости ответили одним точным ударом. В составе югорской команды бразилец Жуау Гилерме оформил хет-трик (один — с шестиметрового). У московской команды голами отметились нападающие Янар Асадов (с пенальти) и Денис Лысков.

«Газпром-Югра» вышел вперёд в серии до трёх побед. Второй матч состоится в воскресенье, 26 мая, в Югорске. Третья игра — 30 мая в Москве.

В другом полуфинале «Ухта» дома обыграла «Тюмень» со счётом 4:3.

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