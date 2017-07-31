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Ерахтин вернулся в «Байкал-Энергию» после скандала с автоголами

31 июля 2017, понедельник. 23:10. Другие

Евгений Ерахтин, который был уволен с должности главного тренера «Байкал-Энергии» в марте 2017 года, возвращается в команду. Об этом стало известно на встрече команды с болельщиками, которая прошла в Иркутске.

Напомним, что после скандального матча в Архангельске с 20-автоголами четверо тренеров, в том числе и Ерахтин, получили длительные сроки дисквалификации. После чего было много разговоров о том, что сроки дисквалификации надо все-таки сократить. Особенно активно на этом настаивал Владимир Янко, глава тренерского совета ФХМР и спортивный директор «Байкал-Энергии». Как рассказали на встрече с болельщиками, вопрос о сокращении срока уже решен, только еще официально эта информация не опубликована.

Ерахтин был представлен публике в качестве старшего тренера команды, он сменил на этом месту Валерия Грачева. Напомним, что главным тренером «Байкал-Энергии» сейчас является красноярец Андрей Пашкин. Ерахтин рассказал, как для него прошел этот период дисквалификации – около четырех месяцев.

«Дома я не сидел, конечно же. Ходил на стадион, сидел на трибуне, среди своих. Следил за чемпионатом страны, полностью смотрел все наши игры, если не на стадионе, то в интернет-трансляции. Да, ко мне подходили на улицах, спрашивали, чем я сейчас занимаюсь, какие планы. Я спокойно отвечал на вопросы, что не было такого – что я рассматриваю какие-то варианты, я не рвался в другую сферу. Ждал своего шанса. Ведь все равно разговоры об этом витали в воздухе – что меня хотят оставить в клубе. И что все мои заслуги – от них никто не открещивается. И все в команде были за то, чтобы я остался. После того, как пригласили Андрея Пашкина, мы с ним постоянно созванивались, он консультировался у меня. И у него тоже было желание, чтобы я остался в команде: все-таки я проработал столько лет здесь, в Иркутске, знаю команду, знаю базу, все нюансы. И новому тренеру при совместной работе адаптироваться намного легче. Как отреагировала команда на мое возвращение? Естественно, были рады», — сказал Ерахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никой Песчинской.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХКМ Байкал-Энергия
Новости. Другие
31 июля 2017, понедельник
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