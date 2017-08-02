Бугаевский стал лидером первенства России в классе «Финн»

В Таганроге стартовало первенство России по парусному спорту в классах «Финн», «Лазер 4.7», RS:X и «29-й». В первый день регаты в каждом классе была проведена одна гонка.



В классе «Финн» лидирует Евгений Бугаевский (Краснодар), в классе «Лазер 4.7» — Ангелина Ломакина (Волгоградская область), в классе RS:X – Максим Токарев (юниоры до 21 года, Москва) и Мариам Сехпосян (Санкт-Петербург), в классе «29-й» — Василий Андреев и Леонид Пушев (Санкт-Петербург).

Первенство России по парусному спорту завершится 8 августа.