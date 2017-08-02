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Ефимова вышла в финал этапа КМ в Москве на дистанции 50 м брассом

2 августа 2017, среда. 11:57 Другие

В Москве стартовал первый этап Кубка мира по плаванию. Трёхкратный призёр Олимпийских игр и пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в финал соревнований на 50 м брассом с пятым временем (30,57). Выиграла квалификацию Алия Аткинсон из Ямайки (29,73). Россиянка Наталья Иванеева стала четвёртой (30,24), Мария Темникова — седьмой (30,80), Вера Калашникова — 11-й (31,33).

Девятикратный призёр чемпионатов мира россиянин Данила Изотов с первым временем вышел в финал на дистанции 200 м кролем (1.44,12). Третьим стал Михаил Вековищев (1.44,79), четвёртым – Никита Лобинцев (1.45,07).

На 100 м на спине первой в квалификации стала венгерка Катинка Хоссу (55,52). Мария Каменева — четвёртая (58,58), Полина Лапшина – шестая (59,22). Также Хоссу стала лучшей в квалификации на 100 м комплексом (57,36).

В квалификации на 200 м брассом первым стал Кирилл Пригода (2.04,95). Андрей Николаев – 12-й (2.10,01), Данила Доленко — 19-й (2.19,43).

Россиянки Анна Егорова (4.06,72) и Вероника Попова (4.07,97) вышли в финал на 400 м вольным стилем с третьим и шестым результатами соответственно.

На 50 м на спине отбор прошли Марк Николаев (третий – 23,73), Владимир Морозов (четвертый – 23,81) и Андрей Шабасов (шестой – 23,88).

Россиянки Анастасия Гуженкова (2.09,92) и Светлана Чимрова (2.10,04) вышли в финал Кубка мира на 200 м баттерфляем с четвёртым и пятым временем. В квалификации на 100 м баттерфляем россиянин Олег Костин стал четвёртым (51,01).

На 50 м вольным стилем Мария Каменева стала в отборе пятой (24,47), Дарья Карташова – восьмой (24,90).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вероника Попова Владимир Морозов — плавание Данила Изотов Кирилл Пригода Никита Лобинцев Юлия Ефимова
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