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Пригода: планирую возобновить работу на 200 м брассом и дать бой Чупкову

3 августа 2017, четверг. 11:06 Другие

Бронзовый призёр чемпионата мира Кирилл Пригода прокомментировал свою победу на этапе Кубка мира в Москве на дистанции 200 м брассом. На прошедшем чемпионате мира в Будапеште он завоевал две бронзовые медали — на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4х100 м.

«Особых ожиданий перед этапом Кубка мира не было. Главные задачи были выполнены на чемпионате мира. Сейчас это больше наслаждение с приятным бонусом в виде медали. В принципе, ожидал, что будут рекорды мира. На Кубках мира более раскрепощённая обстановка, здесь все ходят, общаются, улыбаются и показывают свои лучшие результаты, нет такого давления, как на чемпионате мира или Олимпийских играх.

Доволен выступлением на чемпионате мира. Первая моя «крупная» медаль. Я её запомню навсегда, буду ценить и беречь как зеницу ока. Если говорить о нашем соперничестве с Антоном Чупковым, то он в первую очередь мой друг. Наша дружба и наше противостояние выводят нас на новый уровень. Я рад, что мы вдвоём преодолеваем эти вершины. Он выиграл чемпионат мира на «двухсотке» брассом, я очень рад за него, но в то же время понимаю, что он такой же парень, как и я. Мы вполне можем плыть вместе. В следующем сезоне планирую возобновить работу на 200 м и дать бой Антону.

Я рад, что мне предоставили шанс проплыть в эстафете и ещё больше рад, что взяли медаль. Хочется отметить отличную работу тренерского коллектива. Сделали правильный подбор кадров, сделали работу без ошибок, и всё это «вылилось» в медали. Наверное, от личной бронзы было больше эмоций. Личная стала первой и для меня и для команды, поэтому и эмоций от неё больше. Впервые выходил на награждение, впервые ощутил эти эмоции. Предпочтения отдаю личной. Хотя выходить на награждение с командой – это большая честь, гордость за страну и всех ребят, с которыми я плыл», — сказал Пригода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.

Пригода выиграл заплыв на 200 м брассом на этапе КМ в Москве, Чупков — 3-й
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Антон Чупков Кирилл Пригода
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