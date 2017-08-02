Пригода выиграл заплыв на 200 м брассом на этапе КМ в Москве, Чупков — 3-й

Россиянин Кирилл Пригода, ставший бронзовым призёром чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 100 метров брассом, выиграл заплыв на 200 метров этим стилем в рамках этапа Кубка мира в Москве. Чемпион мира в этой дисциплине Антон Чупков показал третий результат.
На дистанции 50 метров брассом первенствовала Алия Аткинскон из Ямайки, а россиянка Наталья Иванеева стала третьей.
Плавание. Кубок мира. Первый этап. Москва, Россия
Мужчины. Брасс. 200 м
1. Кирилл Пригода (Россия) – 2.02,16.
2. Илья Шиманович (Беларусь) – 2.03,71.
3. Антон Чупков (Россия) – 2.04,08…
5. Егор Сучков (Россия) – 2.06,47.
6. Рустам Гадиров (Россия) – 2.06,52.
7. Михаил Доринов (Россия) – 2.07,21.
Женщины. Брасс. 50 м
1. Алия Аткинсон (Ямайка) – 29,46.
2. Рута Мейлютите (Литва) – 29,51.
3. Наталья Иванеева (Россия) – 29,87…
7. Дарья Чикунова (Россия) – 30,76.
8. Мария Темникова (Россия) – 30,82.