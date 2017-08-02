Пригода выиграл заплыв на 200 м брассом на этапе КМ в Москве, Чупков — 3-й

Россиянин Кирилл Пригода, ставший бронзовым призёром чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 100 метров брассом, выиграл заплыв на 200 метров этим стилем в рамках этапа Кубка мира в Москве. Чемпион мира в этой дисциплине Антон Чупков показал третий результат.

На дистанции 50 метров брассом первенствовала Алия Аткинскон из Ямайки, а россиянка Наталья Иванеева стала третьей.

Плавание. Кубок мира. Первый этап. Москва, Россия



Мужчины. Брасс. 200 м

1. Кирилл Пригода (Россия) – 2.02,16.

2. Илья Шиманович (Беларусь) – 2.03,71.

3. Антон Чупков (Россия) – 2.04,08…

5. Егор Сучков (Россия) – 2.06,47.

6. Рустам Гадиров (Россия) – 2.06,52.

7. Михаил Доринов (Россия) – 2.07,21.



Женщины. Брасс. 50 м

1. Алия Аткинсон (Ямайка) – 29,46.

2. Рута Мейлютите (Литва) – 29,51.

3. Наталья Иванеева (Россия) – 29,87…

7. Дарья Чикунова (Россия) – 30,76.

8. Мария Темникова (Россия) – 30,82.