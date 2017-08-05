Карякин поделил очки с Ароняном в третьем туре Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделил очки с армянином Левоном Ароняном в третьем туре турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе.



На этом этапе ничейным результатом завершились все пять партий. Помимо российского и армянского гроссмейстеров, очки поделили Ян Непомнящий (Россия) и Фабиано Каруана (США), Пётр Свидлер (Россия) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия) и Магнус Карлсен (Норвегия), а также Уэсли Со (США) и Хикару Накамура (США).



После трёх туров лидируют Карлсен, Каруана и Вашье-Лаграв (Франция), у которых по два очка. Аронян, Карякин, Ананд, Со и Накамура набрали по 1,5 очка. Замыкают таблицу россияне Свидлер (1 очко) и Непомнящий (0,5).

Карякин проиграл Карлсену на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе