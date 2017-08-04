Карякин проиграл Карлсену на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену во втором туре третьего этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Карлсен, игравший белыми, одержал победу на 42-м ходу.
Шахматы. Grand Chess Tour. Третий этап. Сент-Луис, США
2-й тур
Сергей Карякин (Россия) — Магнус Карлсен (Дания) — 0:1
Хикару Накамура (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5
Ян Непомнящий (Россия) — Уэсли Со (США) – 0:1
Пётр Свидлер (Россия) – Вишванатан Ананд (Индия) – 0,5:0,5.
Этап в Сент-Луисе продлится до 12 августа.
Карякин победил Свидлера на старте Grand Chess Tour в Сент-Луисе