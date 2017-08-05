Бутов: очень верю в Менькова, но боюсь сглазить

Бывший генеральный секретарь Всероссийской Федерации лёгкой атлетики Михаил Бутов поделился ожиданиями от выступления чемпиона мира — 2013 Александра Менькова в прыжках в длину на чемпионате мира в Лондоне.

«Я очень верю в Менькова. Мне очень понравился прыжок Саши в квалификации. Важно было не прыгнуть дальше всех, а показать необходимый результат. И мне понравилось, как он это сделал — как образцовый отличник, аккуратно и ровно настолько, насколько нужно. И это было очень здорово, он сэкономил все свои эмоциональные силы к финалу. Я в него верю, но боюсь сглазить. Поэтому хоть у меня свой прогноз есть, но произносить его не буду», – приводит слова Бутова «Газета.ru».