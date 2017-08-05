Штангисты Окулов и Беджанян выиграли чемпионат России

На чемпионате России по тяжёлой атлетике, который проходит в Чебоксарах, разыграны медали в соревнованиях мужчин в весовых категориях до 94 кг и до 105 кг. Золотые медали завоевали чемпион мира Артём Окулов и двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (2013, 2015) Давид Беджанян.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Мужчины. До 94 кг

1. Артём Окулов — 366 (168+198).

2. Сослан Дзагоев – 365 (170+195).

3. Давид Библ – 361 (165+196).

До 105 кг

1. Давид Беджанян — 390 (175+215).

2. Родион Бочков – 385 (173+212).

3 Сергей Орешников – 371 (173+198).