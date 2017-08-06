Меньков: видимо, стадион в Лондоне меня чуть-чуть не любит, мне здесь не везёт

Российский прыгун в длину Александр Меньков, занявший четвёртое место на проходящем в Лондоне чемпионате мира по лёгкой атлетике посетовал на невезение, традиционно сопровождающее его в английской столице.



«Я прыгал тут уже два раза — на Олимпиаде в 2012 году и на этапе Бриллиантовой лиги в 2013-м. Можно сравнить: на Олимпиаде было четыре заступа, на Бриллиантовой лиге четыре заступа, сегодня пять. Видимо, этот стадион меня чуть-чуть не любит. Хотя он хороший, «прыгучий». Но мне здесь не везёт.



Я прыгал с холодной головой, хотел показать ровный бег. Но он получался рваный, каждый шаг был болезненный. Я пытался что-то сделать, но… Прошу прощения, не получилось. Желаю успеха нашим участникам на этом чемпионате мира, буду болеть очень сильно за них, сам завтра улетаю», — цитирует российского спортсмена «Р-Спорт».

Маньонга выиграл ЧМ в прыжках в длину, Меньков — четвёртый