Контадор завершит карьеру после «Вуэльты-2017»

Двукратный победитель «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия», трёхкратный чемпион «Вуэльты Испании» испанский велогонщик Альберто Контадор, выступающий за команду Trek-Segafredo, сообщил, что завершит карьеру после «Вуэльты Испании», которая пройдёт с 19 августа по 10 сентября.

«Я хотел бы сообщить вам о двух вещах. Первое — я выступлю на „Вуэльте Испании“. Второе – это будет моя последняя гонка в статусе профессионального гонщика. Я говорю это с радостью, не испытывая грусти. Я хорошо подумал перед принятием решения», — сказал Контадор в видеообращении в своём «Инстаграме».

В 2010 году Контадор сдал положительный допинг-тест и в итоге был лишён титулов победителя «Тур де Франс — 2010» и «Джиро д'Италия — 2011».