В «Московском Поло Клубе» прошёл Кубок Федерации по конному поло

5 августа в«Московском Поло Клубе» состоялся Кубок Федерации по конному поло. В соревнованиях приняли участие две команды. «Московский Поло Клуб» представляли Александра Родзянко (гандикап -1), Алексей Родзянко (0), Михаил Родзянко (3), Борис Асоев (1). За команду «Сигнет» сыграли Екатерина Тюрина (-1), Глеб Фетисов (-1), Егор Заостровцев (1) и Эстебан Панело (4).



Первый чаккер закончился со счётом 2:1 в пользу команды «Сигнет». Во втором периоде «Сигнет» укрепил преимущество и забил ещё один гол. В третьем чаккере «Сигнет» отличился один раз, а хозяева поля — дважды — 4:3. В четвёртом периоде команда «Московского Поло Клуба» вырвалась вперёд, однако Екатерина Тюрина из команды «Сигнет» сравняла счёт — 5:5. За несколько секунд до конца матча игрок «Московского Поло Клуба» Борис Асоев смог заблокировать атаку противников и забить решающий гол — 6:5 в пользу москвичей.