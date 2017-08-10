175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Норвежец Вархольм завоевал золото ЧМ в беге на 400 метров с барьерами

10 августа 2017, четверг. 00:01 Другие

Норвежский спортсмен Карстен Вархольм завоевал золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне, в беге на 400 метров с барьерами. В финале норвежский барьерист показал результат 48,35 секунды. 0,14 секунды проиграл чемпиону мира Ясмани Копелло из Турции, ставший серебряным призёром. На третью ступень пьедестала почёта поднялся американец Керрон Клемент.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
400 метров с барьерами. Мужчины

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 48,35.
2. Ясмани Копелло (Турция) – 48,49.
3. Керрон Клемент (США) – 48,52.

ЧМ-2017. Мужчины. 400 м с барьерами. Финал
09 августа 2017 года, среда. 23:33 МСК
1 Карстен ВархольмНорвегия 48.35
2 Ясмани КопеллоТурция 48.49
3 Керрон КлементСША 48.52
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Новости. Другие
10 августа 2017, четверг
00:10 Американка Франсис выиграла чемпионат мира в беге на 400 м
00:01 Норвежец Вархольм завоевал золото ЧМ в беге на 400 метров с барьерами
9 августа 2017, среда
23:51 Сокирский и Пронкин вышли в финал ЧМ в метании молота
23:43 Китаянка Гун Лицзяо стала чемпионкой мира в толкании ядра
22:56 Шубенков: сборную РФ можно допускать до соревнований уже сейчас
22:23 Клишина вышла в финал ЧМ в прыжках в длину с лучшим результатом
22:22 Стартовало Открытое первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту 2017 года
21:23 Лучники РФ остались без медалей немецкого этапа КМ в миксте
20:23 Шубенков вернулся в Москву с ЧМ в Лондоне
20:15 IAAF дала Маквале шанс квалифицироваться в полуфинал ЧМ в беге на 200 м
19:07 Дмитриева: не люблю, когда ко мне обращаются и говорят, что я звезда
18:32 Маквала: я чувствовал в себе силы бежать в финале на ЧМ
17:45 Хансен продолжит рекордную серию участия в велогонках Гранд-тура
17:25 ПКР совместно с РУСАДА участвует в развитии института «информаторов» в РФ
16:43 Американцы лидируют по количеству положительных допинг-проб в 2017 году
16:33 Клишина: я думала о приёме допинга, когда мне было 15 лет
15:40 Шубенков: можно порадоваться за Гэтлина. У человека судьба тяжёлая
14:27 Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде в Тайбэе
13:58 Идинов: победа в спринте в отборе на ЧМ стала для меня сюрпризом
13:40 Идинов и Дмитриева победили в спринте в отборе на ЧМ по летнему биатлону
13:02 МОК опроверг слухи о допуске сборной РФ на ОИ-2018 за $ 100 млн
12:42 Ватерполисты РФ вышли в плей-офф юниорского ЧМ по водному поло
12:09 Волков: жаль, что лучший период карьеры Вятчанин потратил на улаживание споров
11:54 Шубенков пропустит зимний сезон
10:58 Боуи может пропустить эстафету на чемпионате мира в Лондоне
10:47 Шпотакова: на олимпийском стадионе Лондона я непобедима
10:34 Босс: в финале ЧМ в Лондоне я словно поставил всё на «красное» и выиграл
09:55 Стал известен состав сборной России по гребле на чемпионат мира в Сарасоте
09:44 Путин наградил победителя турнира по самбо в Сочи Василевского
09:39 Щебелин победил на 13-м этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme
09:33 Бабиков: под конец сбора от усталости уже тяжело общаться с окружающими
09:26 Бугаевский стал победителем первенства России в классе «Финн»
09:23 МФК «Спартак» приступил к тренировкам на паркете
06:45 Карякин не смог обыграть Ананда в шестом туре Grand Chess Tour в Сент-Луисе
04:10 Сборная России по боевому самбо одолела сборную мира на турнире «Плотформа S-70»
00:15 Кендрикс выиграл ЧМ в прыжках с шестом, Лявильни — третий
00:08 Ван Никерк стал чемпионом мира в беге на 400 метров
8 августа 2017, вторник
23:50 Француз Босс победил в беге на 800 м на ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне
23:36 Кениец Кипруто — чемпион мира в беге на 3000 метров с препятствиями
23:25 Белорусский лыжник Долидович начал сбор средств на подготовку к Олимпиаде-2018
22:49 Шпотакова победила в метании копья на ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне
21:58 IAAF разрешила Ласицкене поменять место проживания на ЧМ в Лондоне
20:27 Закарин и ещё три россиянина выступят за Katusha-Alpecin на «Вуэльте»
19:45 Серкина и Попова — 4-е в эстафете на юниорском ЧМ по современному пятиборью
19:45 Шубенков: пожалуйста, перестаньте спрашивать про нейтральный статус
Все новости RSS
Партнерский контент