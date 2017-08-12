Шкуренёв снялся с соревнований по десятиборью на ЧМ в Лондоне

Россиянин Илья Шкуренёв завершил борьбу за награды в десятиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Илья не смог завершить дистанцию в рамках шестого вида — бега на 110 метров с барьерами. После пяти видов он располагался на девятой позиции. Шкуренёв, как и все 19 российских легкоатлетов в Лондоне, выступал под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской Федерации лёгкой атлетики.

В общем зачёте после шести видов лидерство сохранил француз Кевин Майер, в активе которого 5485 баллов.