Агаян — бронзовый призёр юношеского ЧМ по дзюдо в весе до 73 кг

Россиянин Армен Агаян завоевал бронзовую медаль юношеского чемпионата мира по дзюдо в Сантьяго (Чили) в весовой категории до 73 кг. Победителем в этом весе стал грузин Лаша Бекаури.

Среди девушек россиянка Ирина Зуева проиграла в 1/8 финала в весовой категории до 57 кг, а Татьяна Гузун не смогла преодолеть барьер 1/16 финала в весе до 63 кг.

Ранее россияне завоевали две золотые и одну бронзовую награду. Чемпионами соревнований стали Марина Воробьёва в весе до 40 кг и Казбек Нагучев в весовой категории до 60 кг.