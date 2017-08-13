Пронкин: российский футбол не смотрю и, наверное, не буду смотреть никогда

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в метании молота Валерий Пронкин рассказал, насколько сильно его задевает непопулярность лёгкой атлетики в России.

«Вот недавно был чемпионат России в Жуковском. Приехал в первый день Дмитрий Анатольевич Медведев. Выхожу на квалификацию – смотрю, народу-то сколько, полный стадион! Выступил Дмитрий Анатольевич, открыл соревнования, хорошие слова пожелал, уехал. Я на следующий день выхожу на финал – народу никого. Как это объяснить – популярностью Дмитрия Анатольевича? А другие турниры взять… Зрители на соревнованиях – только те, кто в нём участвуют или их друзья. Никакой популяризации нет. Какая-нибудь десятая российская футбольная лига больше людей соберёт.



Всех футболистов под одну гребёнку я бы не стал грести. Английскую премьер-лигу возьмите – как красиво рубятся! Но российский футбол я не смотрю и не буду никогда смотреть, наверное», — приводит слова Пронкина «Р-Спорт».