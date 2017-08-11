Пронкин стал серебряным призёром ЧМ в метании молота

Российский спортсмен Валерий Пронкин, выступающий в нейтральном статусе, завоевал серебряную медаль в метании молота на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне.

В своей лучшей, шестой попытке Пронкин отправил снаряд на 78,16 метра. Уступил россиянин только теперь уже трёхкратному чемпиону мира – поляку Павлу Файдеку, который защитил титул броском на 79,81 метра. Бронзовым призёром стал ещё один поляк Войцех Новицки (78,03).

Ещё один российский участник финала Алексей Сокирский занял пятое место с попыткой на 77,50 метра — лучший результат спортсмена в сезоне.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания)

Мужчины. Молот

1. Павел Файдек (Польша) – 79,81.

2. Валерий Пронкин – 78,16.

3. Войцех Новицки (Польша) – 78,03…

5. Алексей Сокирский – 77,50.