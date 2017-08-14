Российские дзюдоисты выиграли смешанный командный турнир на юношеском ЧМ

Сборная России победила в смешанном командном турнире на первенстве мира среди юношей и девушек по дзюдо в Сантьяго (Чили). В решающем матче россияне взяли верх над бразильцами — 5-3. Свои схватки выиграли Арман Гамбарян (весовая категория до 55 кг), Наталья Елкина (до 52 кг), Карен Галстян (до 66 кг), Дарья Владимирова (свыше 63 кг) и Давид Бабаян (свыше 81 кг).

Российские спортсмены на завершившемся турнире завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Помимо золота в смешанном командном турнире первенствовали Казбек Нагучев и Марина Воробьёва.